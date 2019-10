Prognoza pogody na dziś: miejscami powieje silniejszy wiatr

W sobotę wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w północnej części kraju w porywach powieje do 40-70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy kraju, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym do około 60. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogodnie, termometry pokażą 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 1014 hPa.

KRAKÓW

Rano mglisto, potem będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalna 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 991 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura wzrośnie do 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1008 hPa.

WARSZAWA

Rano mglisto, potem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1006 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1005 hPa.