Prognoza pogody na dziś: Miejscami przybędzie śniegu. Dokuczy też wiatr

W ciągu dnia na północy kraju niebo będzie pogodne. W pozostałych regionach wystąpią opady śniegu. Spadnie go do 5-10 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum do zera stopni na Nizinie Szczecińskiej. Wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, o porywach dochodzących do 60 km/h. Może powodować zawieje śnieżne.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa w regionach południowych. Przekroczy tam 70 procent, na północy zaś spadnie poniżej 60 procent. Odczujemy zimno, dokuczy też wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie przeważnie niekorzystnie. W pasie od Pomorza Zachodniego po Podlasie biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę - może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1003 hPa.

POZNAŃ

Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -1 st. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach dojdzie do 60 km/h - może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

GDAŃSK

Niebo pozostanie pogodne. Termometry wskażą maksymalnie -2 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1021 hPa.

WROCŁAW

Okresami popada śnieg. Temperatura wzrośnie do -3 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje w porywach do 60 km/h - może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 997 hPa.

KRAKÓW

Okresami popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. Na drogach będzie ślisko. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje w porywach do 60 km/h - może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 983 hPa.