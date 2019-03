Prognoza pogody na dziś: miejscami słaby deszcz, ale nawet 17 stopni

Na 60 minut zgasły światła na Ziemi - 30-03-2019 W sobotę o godzinie 20.30 po raz trzynasty na całym świecie na godzinę zgasły światła największych budynków użyteczności publicznej. To wszystko w ramach symbolicznej Godziny dla Ziemi WWF. W tym roku akcja w Polsce odbywa się pod hasłem #nieniszczedomu. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Niedziela zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu na Pomorzu, Warmii, Kujawach i w Wielkopolsce. Poza tymi miejscami może popadać słaby, przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 9 st. C na Wybrzeżu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami będzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Największa wilgotność powietrza synoptycy prognozują w centrum kraju. Tam może przekroczyć 70 procent. W pozostałych regionach będzie oscylować wokół 60 procent. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, z kolei chłód - na północy Polski. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Choroby roznoszone przez komary wkraczają na nowe tereny. Zagrożona także Europa - 30-03-2019 W ciągu 30 lat liczba osób zagrożonych chorobami przenoszonymi przez komary może wzrosnąć o pół miliarda. Takie choroby, jak żółta febra czy denga wkraczają na tereny, gdzie do tej pory nie trzeba ich się było obawiać. Przyczyną są zmiany klimatyczne. Naukowcy ostrzegają: trzeba się przygotować. czytaj dalej

Synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 50 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa barometry pokażą 1004 hPa.

TRÓJMIASTO

Synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura nie przekroczy 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z północnego zachodu. Okresami będzie dość silny, powieje w porywach do 50 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry wskażą 1017 hPa.

POZNAŃ

Synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Wiatr w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa odnotujemy 1010 hPa.

WROCŁAW

Synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu. Okresami będzie silniejszy, w porywach rozpędzi się 50 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, około południa odnotujemy 1005 hPa.

KRAKÓW

Synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura nie przekroczy 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Okresami okaże się dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie będzie spadać, około południa na barometrach zobaczymy 991 hPa.