Prognoza pogody na dziś: miejscami świeży śnieg. Mróz będzie szczypał niektórych w uszy

W poniedziałek niebo pozostanie przykryte chmurami, ale wciąż możemy liczyć na przejaśnienia - szczególnie na północnym zachodzie. Na wschodzie, południu i w centrum kraju okresami popada śnieg (do 1-2 cm) oraz śnieg z deszczem (do 2 l/mkw.). Na krańcach zachodnich możliwe są słabe opady śniegu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum do 4 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza prognozowana na dzień będzie najwyższa we wschodniej połowie kraju - przekroczy tu 90 procent. Na Ziemi Lubuskiej spadnie zaś poniżej 80 proc. W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne podzielą Polskę na pół - na wschodzie biomet okaże się niekorzystny, a na zachodzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno, do południa okresami popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa barometry wskażą 999 hPa.

TRÓJMIASTO

Niebo pozostanie pochmurne. Okresami popada śnieg. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie około południa wyniesie 1009 hPa, rośnie.

POZNAŃ

Będzie pochmurno, pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa barometry odnotują 1001 hPa, rośnie.

WROCŁAW

Niebo pozostanie pochmurne, okresami pojawią się słabe opady śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie około południa wyniesie 998 hPa, rośnie.

KRAKÓW

Pochmurno. Okresami popada śnieg. Termometry odnotują maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni,. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 986 hPa.