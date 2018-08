Chmury idą nad Polskę. Deszcz i burze, a w weekend ochłodzenie - 23-08-2018 Jeszcze w piątek miejscami będzie upalnie, temperatura może osiągnąć 32 stopnie Celsjusza. Od soboty zapowiadane jest ochłodzenie. W najbliższych dniach będą nam towarzyszyły opady deszczu i burze. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W piątek niebo zasnują chmury kłębiaste umiarkowane i duże. Zachmurzenie przemieszczać się będzie z zachodu w głąb kraju. Prognozuje się przelotne opady deszczu, 10-40 litrów na metr kwadratowy, oraz burze z gradem. Wyładowania miejscami mogą być gwałtowne. Termometry pokażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 29 st. C w centrum kraju, do do 32 st. C w Małopolsce. Wiatr południowo-zachodni i południowy, okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach burzowych powieje do 80-100 kilometrów na godzinę.

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północy kraju - od Pomorza i Kujaw po Wielkopolskę. Wyniesie ona około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Na wschodzie Polski odczujemy gorąco, natomiast na południowym zachodzie i północnym wschodzie - ciepło. Na komfort termiczny mogą liczyć osoby przebywające w północno-zachodnich częściach kraju. Wszędzie natomiast warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

WARSZAWA

Zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami z gradem. Termometry pokażą do 30 st. C. Wiatr południowy będzie słaby i umiarkowany, ale towarzyszący burzy - silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 995 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Temperatura nie przekroczy 25 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, w burzach okaże się silny. Ciśnienie spada, około południa do 1007 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie 26 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w burzach okaże się silny. Ciśnienie spada, około południa jego wartość wyniesie 996 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Termometry pokażą do 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Towarzyszący burzy wiatr okaże się natomiast silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 993 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Słupki termometrów mogą wzrosnąć do 32 st. C. Południowy wiatr, słaby i umiarkowany, w burzy będzie silny. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 982 hPa.