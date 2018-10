Pogoda na 16 dni: czeka nas ekspresowe ocieplenie - 28-10-2018 Przed nami nagły skok temperatury i nawet 20 stopni jeszcze w październiku. czytaj dalej

Poniedziałek pogodnie zapowiada się jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Poza tym mogą wystąpić opady deszczu. Czeka nas duży kontrast temperatury: na Mazurach i Suwalszczyźnie termometry wskażą 5 st. C, a na Podkarpaciu - do 20 st. C. Ze wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach może rozpędzić się do 60 km/h. W górach może powiać halny - na Kasprowym Wierchu jego prędkość może wynieść 130 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność odnotujemy na południu, poniżej 70 procent. Będzie ona wzrastać w kierunku północno-zachodnim. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy chłód. Jedynie mieszkańcy południowego wschodu mogą liczyć na komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Okresami będzie padał deszcz. Termometry wskażą 10 st. C. Wiatr ze wschodu okaże się umiarkowany, w porywach jego prędkość wyniesie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 997 hPa.

POZNAŃ

Okresami opady deszczu. Temp. maks. w dzień 10 st. C. Umiarkowany, wschodni wiatr, może rozpędzić się do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 999 hPa.

GDAŃSK

Okresami opady deszczu. Temperatura wyniesie 10 st. C. Ze wschodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu barometry wyniosą 1014 hPa.

WROCŁAW

Okresami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą 10 st. C. Powieje wschodni, umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 992 hPa.

KRAKÓW

Ma być pogodnie. Temperatura dojdzie do 10 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 983 hPa.