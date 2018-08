Prognoza pogody na dziś: mokry i bardzo gorący dzień

Najpierw 35 stopni w cieniu. Potem "odejmowanie jednego-dwóch" dziennie - 31-07-2018 W środę na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni Celsjusza. Kolejne dni zapowiadają się również upalnie, jednak temperatura z każdym dniem będzie lekko spadała. W wielu regionach pojawią się burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. czytaj dalej

W ciągu dnia nad całym krajem wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze - lokalnie z gradem. Podczas nich spadnie od 5-10 litrów na metr kwadratowy deszczu na zachodzie do nawet 20-40 l/mkw. na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 32-33 st. C w centrum, do 35 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Podczas burz może osiągnąć prędkość w porywach do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie rosła z zachodu na wschód, osiągając maksymalnie około 70 procent. Temperatura w całym kraju będzie subiektywnie odczuwana jako upalna i parna. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Wystąpi przelotny deszcz lub burza. Temperatura dojdzie do 32 st. C. Słaby i umiarkowany, wschodni wiatr powieje w porywach burzowych do 90 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1005 hPa.

POZNAŃ

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna wyniesie 33 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie waha się, po południu barometry wskażą 1007 hPa.

GDAŃSK

Będzie padał przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. W porywach burzowych jego prędkość dojdzie do 90 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1020 hPa.

WROCŁAW

W środę kulminacja upałów w Polsce - 31-07-2018 Synoptycy prognozują, że lokalnie termometry mogą pokazać nawet 36 stopni. W miastach będzie jeszcze cieplej. Ale rekordowa temperatura jednak nie zostanie pobita. czytaj dalej

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura w najcieplejszej chwili dojdzie do 34 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1003 hPa.

KRAKÓW

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 31 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 990 hPa.