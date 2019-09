We Włoszech spadł śnieg - 12-09-2019 Na północy Włoch spadł śnieg. Zmiana aury z letniej na zimową wyglądała malowniczo, ale też spowodowała utrudnienia. czytaj dalej

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie, północy oraz w centrum kraju wzrośnie ono do dużego, przynosząc opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 19 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południu. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na Wybrzeżu powieje w porywach do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północnym zachodzie kraju, wyniesie ona około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim. Na północy i zachodzie Polski odczujemy komfort termiczny, natomiast na południowym wschodzie - ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne na północy, zachodzie i w centrum kraju, a w pozostałych regionach będą neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu i wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1011 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1022 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr z zachodu. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1014 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 23 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 24 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1000 hPa.