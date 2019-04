Prognoza pogody na dziś: może popadać i zagrzmieć

"Temperatura będzie spadać i to solidnie". Ochłodzi się nawet o 15 stopni - 26-04-2019 Po wręcz letniej temperaturze nadejdzie ochłodzenie. Opowiadał o nim w piątek prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

W sobotę zachmurzenie będzie zmienne i pojawią się przelotne opady deszczu. We wschodniej części kraju podczas burzy spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr powieje w porywach 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Suwalszczyźnie. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na wschodzie kraju. Tam może przekroczyć 90 procent. Na zachodzie odczujemy chłód, a na wschodzie - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie będzie zmienne. Możliwe są przelotne opady deszczu i burza, podczas której spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w Gdańsku, w południe odnotujemy 1008 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie zmienne. Synoptycy prognozują przelotny deszcz i burzę podczas której spadnie do 10-20 litrów na metr kwadratowy deszczu, a wiatr powieje w porywach do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe barometry pokażą 982 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie będzie zmienne i możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 17 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie wzrośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

WARSZAWA

Synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Niewykluczona burza, podczas której spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe odnotujemy 997 hPa.

WROCŁAW

Synoptycy przewidują zachmurzenie zmienne. Możliwe są również przelotne opady deszczu i burza, podczas której spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr powieje w porywach do 60-80 km/h. Temperatura nie przekroczy 18 st. C. Zachodni wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe odnotujemy 999 hPa.