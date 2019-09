Prognoza pogody na dziś: może przelotnie popadać

Przed nami chłodniejsze dni. Miejscami przelotnie popada - 02-09-2019 Najbliższe dni przyniosą w wielu regionach przelotne opady deszczu. Po cieplejszej środzie z każdym kolejnym dniem na termometrach będą pojawiać się coraz niższe wartości. czytaj dalej

We wtorek w regionach północnych i wschodnich pojawią się stopniowo zanikające przelotne opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza do 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje z zachodu, a wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, jednak miejscami może przybierać na sile.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza prognozowana jest na południowo-wschodnich krańcach Polski. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - na południowym wschodzie niekorzystne, a w pozostałych regionach neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1019 hPa.

KRAKÓW

Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 992 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 1010 hPa.

WARSZAWA

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1008 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1008 hPa.