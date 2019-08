Polacy sprzątali Arktykę ze śmieci - 09-08-2019 Członkowie fundacji forScience postanowili oczyścić Arktykę ze śmieci. Na antenie TVN24 opowiadali o trudnościach i ogromnej ilości odpadków odnalezionych w miejscu odległym od cywilizacji. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie zmienne. W pasie od Pomorza, przez Kujawy, Ziemię Łódzką, Świętokrzyską, Śląsk, Małopolskę, po Podkarpacie pojawią się przelotne deszcze i burze z opadem rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a także porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1002 hektopaskali.

Wilgotność powietrza utrzyma się w przedziale 80-90 procent. W północno-wschodnich regionach może być nam gorąco. W pozostałych miejscach odczujemy upał. Biomet okaże się niekorzystny na terenie całego kraju.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Powrócą burze z gradem. Prognoza zagrożeń IMGW - 09-08-2019 W najbliższych dniach pogoda znów może okazać się gwałtowna. czytaj dalej

Zachmurzenie zmienne. Wystąpią przelotny deszcz i burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw. Wiatr powieje w porywach z prędkością do 60-80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe dojdzie do 1011 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie zmienne. Wystąpi przelotny deszcz i burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw. Wiatr może powiać w porywach z prędkością do 60-80 km/h. Temperatura wyniesie maksymalnie 32 st. C. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 985 hPa.

POZNAŃ

Kajaki, rowerki i łódki zamiast pływać stoją w błocie. Sucho nad Zalewem Sulejowskim - 09-08-2019 Od 10 lipca nikt od nas nie wypłynął - mówi właściciel przystani w Barkowicach. Żaglówki stoją tam w błocie, a linia wody jest cofnięta o kilkadziesiąt metrów od dotychczasowego brzegu. Jak podaje spółka Wody Polskie, poziom wody na zasilającej Zalew Sulejowski Pilicy wynosi zaledwie 21 centymetrów. czytaj dalej

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1002 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie maksymalnie 28 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1002 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe dojdzie do 999 hPa, rośnie.