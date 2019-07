Prognoza pogody na dziś: możliwy deszcz, lokalne burze, do 24 stopni

Załamanie pogody na Korsyce. Trąba wodna straszyła na wybrzeżu - 15-07-2019 Poniedziałek był bardzo niespokojnym dniem na Korsyce. Nawałnica przyniosła tam opady ulewnego deszczu. U wybrzeża wyspy zaobserwowano trąbę wodną. czytaj dalej

We wtorek możemy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na północnym wschodzie, w centrum i na wschodzie kraju okresami popada deszcz. Będzie go maksymalnie do 5-20 litrów na metr kwadratowy, możliwe są też burze. W pozostałych regionach przelotne opady będą niewielkie - do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 18 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, po 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Okresami będzie się wzmagał do silnego, a jego prędkość wzrośnie do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się w granicach 80 procent. Tylko na krańcach południowo-wschodnich i północno-zachodnich spadnie poniżej tej wartości. Na północnym wschodzie odczujemy chłód, w pozostałych regionach - komfort termiczny. Biomet w całym kraju zapowiada się niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw., możliwa jest burza. Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie dnia 21 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa dojdzie do 997 hPa, będzie spadać.

TRÓJMIASTO

Prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, a okresami deszcz do 5-15 l/mkw. Niewykluczone są też burze. Na termometrach zobaczymy 19 st. C. Zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie około południa sięgnie 1009 hPa, spada.

POZNAŃ

Na niebie pojawi się sporo chmur, okresami popada deszcz do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny. W porywach do 50 km/h. Barometry pokażą około południa 1001 hPa, ciśnienie będzie spadać.

WROCŁAW

Zachmurzenie okaże się kłębiaste umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie 21 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie około południa dosięgnie 997 hPa, będzie spadać.

KRAKÓW

Zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże, spodziewany jest też przelotny deszcz do 5-15 l/mkw. Możliwa jest też burza. Termometry wskażą do 23 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach jego prędkość wzrośnie do 50 km/h. Ciśnienie około południa sięgnie 985 hPa, spada.