"Mamy problem". Rozpadł się wielki wir polarny - 23-02-2018 Najbliższe dni będą w Polsce bardzo zimne. Ten ziąb pozostanie z nami jeszcze przez dłuższy czas. A skąd się wziął? Jak powstały te wędrujące mroźne masy powietrza? Na te pytania odpowiada synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

W ciągu dnia zachmurzenie okaże się zmienne, wystąpią również słabe, przelotne opady śniegu. Do 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum do -1 st. C na Nizinie Szczecińskiej.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-wschodni. Jego porywy osiągną prędkość do 60 kilometrów na godzinę, co sprawi, że odczujemy jeszcze większy chłód. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1014 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia przekroczy 90 procent w województwach południowych, a spadnie poniżej 80 proc. w północno-zachodnich. W całym kraju odczujemy mróz, spotęgowany przez dość silny wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie zmienne. Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -6 st. C. Umiarkowany i dość silny, północno-wschodni wiatr okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku barometry wskażą 1032 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie okaże się zmienne. Wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie -4 st. C. Umiarkowany i dość silny, północno-wschodni wiatr okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 992 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie pozostanie zmienne. Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-wschodni. Okresami rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1017 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie okaże się zmienne. Wystąpią słabe przelotne opady śniegu. Termometry odnotują maksymalnie -5 st. C. Przeważnie umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu okresami osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1014 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie pozostanie zmienne. Poprószy przelotny śnieg. Termometry odnotują maksymalnie -2 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.