Głód, destabilizacja polityczna i gospodarcza. "Zmiany klimatu są nieuchronne" - 30-11-2018

Smog to jeden z palących problemów Polski. Pogłębiamy go, używając węgla słabej jakości. Wpływa to również na globalne ocieplenie, które przyspiesza w zatrważającym tempie. O tym, co czeka mieszkańców naszej planety, w związku ze zmianami klimatu, mówił na antenie TVN24 fizyk Marcin Popkiewicz. czytaj dalej