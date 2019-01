Prognoza pogody na dziś: na ogół mroźnie

Prognoza pogody na 16 dni: nad Polską starcie mrozu z odwilżą - 06-01-2019 Wynik tej próby sił będzie się często zmieniać. czytaj dalej

Opady śniegu i deszczu ze śniegiem

Polska będzie w ciągu najbliższej doby pod wpływem rozległego Wyżu Azorskiego. Nad krajem jednak zaznaczy się płytka zatoka niżowa ze słabo aktywnym frontem atmosferycznym związanym z niżem znad Morza Białego. Kraj pozostanie w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego, jednak od zachodu zacznie napływać cieplejsze i wilgotne powietrze polarne morskie.

W poniedziałek na północy, zachodzie i w centrum kraju będzie pochmurno. Synoptycy prognozują tam niewielkie opady śniegu do 1-2 centymetrów oraz śniegu z deszczem do 2 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach wystąpią większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od -7 st. C na Podkarpaciu, przez -4 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami okaże się dość silny. W porywach na Wybrzeżu może rozpędzić się do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy i w centrum kraju. Wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Zimno odczujemy na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Na zachodzie będzie chłodno i wilgotno, na Wybrzeżu wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, na południowych krańcach kraju neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, po południu i wieczorem możliwy słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy -5 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie do południa bez zmian, około południa wyniesie 1015 hPa i następnie zacznie spadać.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże, okresami niewielkie opady śniegu z deszczem. Termometry pokażą 1 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1024 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże, możliwe słabe opady śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1016 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe są słabe opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie zero stopni. Wiatr powieje z południowego zachodu, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1001 hPa.