Do 11 stopni Celsjusza i porywisty wiatr. Miejscami przydadzą się parasole - 06-02-2019 W ciągu najbliższych dni możemy spodziewać się wysokiej, jak na luty, temperatury. Termometry pokażą nawet 11 stopni Celsjusza. W wielu miejscach będzie padać, a od piątku silniej powieje wiatr. czytaj dalej

W ciągu dnia na zachodzie Polski i na Pomorzu może popadać - do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Mieszkańców pozostałych regionów czeka pogodny dzień. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach może osiągać do 50 kilometrów na godzinę. W górach prognozowane są zjawiska fenowe (wiatr zstępujący z grzbietów górskich w doliny).

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na zachodzie kraju, wyniesie ponad 70 procent i będzie zmniejszać się w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane - w przeważającej części Polski będą neutralne, a na zachodzie niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Do południa ciśnienie spadnie do 1006 hPa.

POZNAŃ

Po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1003 hPa.

GDAŃSK

Okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie do południa spadnie do 1013 hPa.

WROCŁAW

Po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura sięgnie maksymalnie 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Do południa ciśnienie spadnie do 1001 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje z południowego zachodu, a wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 993 hPa.