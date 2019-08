Prognoza pogody na dziś: na ogół pogodnie, w górach może zagrzmieć

W piątek w górach znów może zagrzmieć - 22-08-2019 Pogoda w górach w piątek może być groźna. Zachowajcie ostrożność. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W piątek będzie nam towarzyszyć pogodna aura, choć w Tatrach i Bieszczadach niewykluczone są burze. Spodziewane są tam opady od 5 do 20 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza, przez 26 st. C w centrum kraju, po 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany. W burzach powieje silniej.

Na południowym wschodzie kraju wilgotność powietrza może wynieść powyżej 80, a na północy - poniżej 60 procent. W paśmie od województwa dolnośląskiego do województwa lubelskiego wartości te mogą wynieść od 70 do 80 procent. W całym kraju odczujemy ciepło. Biomet okaże się korzystny we wszystkich regionach.

Sprawdź, gdzie może być burza:

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych godzin (Ventusky.com)

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Nadchodzą dni z groźną pogodą. Zachowajcie ostrożność - 22-08-2019 Będzie gorąco, burzowo, z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. czytaj dalej

Pogodnie. Maksymalna prognozowana temperatura to 26 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w Warszawie około południa dojdzie do 1014 hPa i będzie wolno spadać.

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 25 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie około południa dojdzie do 1027 hPa i będzie wolno spadać.

POZNAŃ

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie około południa dojdzie do 1016 hPa i będzie wolno spadać.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie około południa dojdzie do 1011 hPa i będzie wolno spadać.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura wyniesie maksymalnie 25 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie około południa dojdzie do 998 hPa i będzie wolno spadać.

Śledź aktualną sytuację pogodową: