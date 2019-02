Prognoza pogody na dziś: na ogół ponad 10 stopni

Zima spróbuje wyprzeć wiosnę. Miejscami tylko zero stopni i śnieg z deszczem - 18-02-2019 Opuści nas pogodna, a nawet słoneczna aura, do której przywykliśmy w ostatnich dniach. Niebo pokryje się chmurami, nie zabraknie też opadów deszczu i śniegu z deszczem. Temperatura może miejscami spaść do zera stopni. czytaj dalej

We wtorek Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii. Od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny. Ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego będzie od zachodu wypierane przez chłodniejsze masy powietrza polarnego.

Miejscami popada

W ciągu dnia na zachodzie i północy kraju spodziewane są niewielkie opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 11 st. C w centrum kraju, po 14 st. C w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Chwilami jego prędkość wzrośnie w porywach do 60 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na Pomorzu, będzie oscylować w granicach 90 procent, a zmniejszy się w kierunku południowo-wschodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet okaże się zróżnicowany - od niekorzystnych na północnym zachodzie, przez neutralne w na Mazurach, części centralnej i na Śląsku, po korzystne w regionach południowo-wschodnich.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

W kalendarzu zima, za oknem wiosna. "To zimne, polarne powietrze cały czas się czai" - 18-02-2019

Pogodnie, pod wieczór pochmurno. Termometry wskażą do 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, a okresami dość silny - w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 1000 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane i duże, popada przelotny deszcz. Termometry wskażą 9 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, około południa pokaże 1010 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Chwilami jego prędkość w porywach wzrośnie do 50 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura dojdzie do 12 st. C. Południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami rozpędzi się w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 1000 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami rozpędzi się w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 990 hPa.