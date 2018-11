Prognoza pogody na dziś: na południu kraju pojawi się śnieg

Może być ślisko. Prognoza zagrożeń na kolejne dni - 19-11-2018 Deszcz i deszcz ze śniegiem, padający w części Polski i zapowiadany na kolejne dni, może zamarzać i powodować gołoledź. Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej wydał w związku z tym orientacyjne prognozy zagrożeń. czytaj dalej

We wtorek na południu kraju spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze, choć przeważnie będzie pochmurno, to padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany wiatr powieje z kierunku wschodniego, jednak w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy południa Polski - tam wyniesie ona ponad 90 procent. Będzie maleć w kierunku północnym. W całym kraju będzie zimno, wilgotno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno, na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Wiatr z kierunku wschodniego okaże się umiarkowany, ale w porywach może rozpędzić się do 45 kilometrów na godzinę. Po południu barometry pokażą 1011 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr ze wschodu okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. Po południu ciśnienie spadnie do 1010 hPa.

GDAŃSK

Pochmurno, temperatura w najcieplejszym momencie osiągnie 4 st. C. Wschodni wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spadnie i po południu wyniesie 1027 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura nie przekroczy 3 st. C. Wiatr z kierunku wschodniego okaże się umiarkowany, w porywach do 45 km/h. Po południu barometry pokażą 1003 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno, popada śnieg. Na termometrach nie zobaczymy więcej niż 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany. W porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie spadnie do 991 hPa.