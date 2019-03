Prognoza pogody na dziś: na termometrach do 18 stopni. Deszcz i silny wiatr

Prognoza pogody na 16 dni: wybuch wiosny przerwany ochłodzeniem - 03-03-2019 W najbliższych dniach ociepli się nawet do 18 stopni, ale później czeka nas nagły spadek temperatury. czytaj dalej

W ciągu dnia niebo będzie pochmurne, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Na północy i zachodnich krańcach Polski popada deszcz do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju możemy się spodziewać miejscami słabych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Małopolsce. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę, w górach osiągnie powyżej 100 km/h. W Tatrach powieje halny.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza synoptycy prognozują na północy kraju. Tam może przekroczyć 80 procent. Z kolei najniższą odnotujemy na południu Polski i oscylować będzie wokół 70 procent. Na północy kraju odczujemy komfort termiczny, a na południu - ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Po południu możliwe są opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie 60 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa na barometrach zobaczymy 984 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno. Okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 992 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwe są opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 982 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwe są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa na barometrach zobaczymy 982 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwe są opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 18 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, powieje w porywach do 70 km/h. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 977 hPa.