Uwaga na burze z gradem. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 17-05-2019 Pogoda w najbliższych dniach może być niebezpieczna. W wielu rejonach prognozowane są burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

O poranku w wielu regionach kraju pojawiły się mgły i zamglenia.

>>> SPRAWDŹ, GDZIE JEST MGŁA

W piątek pojawią się przelotne opady deszczu, niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu do 21 stopni w centrum kraju i na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 70 kilometrów na godzinę, z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie na ogół oscylować wokół 70-80 procent. W całym kraju odczujemy ciepło i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Kapryśna pogoda na Podkarpaciu. "Zbiory miodów wiosennych będą znacznie słabsze" - 16-05-2019 Deszczowa i chłodna pogoda jest powodem słabych zbiorów miodów wiosennych na Podkarpaciu. W ocenie Tadeusza Dylona, prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, pszczelarzom nie sprzyjała aura. Ma nadzieję, że lepiej będzie w lecie i jesienią. czytaj dalej

Synoptycy prognozują przelotny deszcz i burzę. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, po południu na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

POZNAŃ

Możliwe są przelotne opady deszczu lub burza. Temperatura nie przekroczy 20 st. C. Południowo-wschodni i umiarkowany wiatr w porywach burzowych powieje do 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, po południu barometry pokażą 1001 hPa.

GDAŃSK

Pojawią się przelotne opady deszczu lub burza. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych osiągnie 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, wyniesie 1014 hPa.

WROCŁAW

Synoptycy przewidują przelotny deszcz lub burzę. Temperatura maksymalna dojdzie do 20 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, po południu na barometrach zobaczymy 996 hPa.

KRAKÓW

Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu lub burzy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i rozpędzi się w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, po południu osiągnie 985 hPa.