Prognoza pogody na dziś: na wschodzie śnieg, najcieplej -2 stopnie Celsjusza

Maksymalnie -2 stopnie

W ciągu najbliższej doby pogodą w Polsce będzie jeszcze rządził potężny wyż znad Skandynawii. Na wschodzie zaznaczy się jednak wpływ niżu znad Ukrainy. Pozostaniemy w zimnej, arktycznej masie powietrza.

W ciągu dnia regiony wschodnie i północno-wschodnie okażą się pochmurne. Popada tam również śnieg - do 1-2 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9 st. C na Suwalszczyźnie, przez -5 st. C w centrum kraju do -2 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia okaże się najwyższa na krańcach wschodnich - wyniesie 80 procent. Najniższa będzie zaś przy zachodniej granicy oraz na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce - tam spadnie poniżej 60 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Na wschodzie oraz Pomorzu pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. Neutralny biomet odnotuje się w pasie od Małopolski po Pomorze Zachodnie. W pozostałych regionach warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

WARSZAWA

Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Mogą wystąpić słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 993 hPa.

TRÓJMIASTO

Niebo pozostanie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura wzrośnie do -5 st. C. Wiatr północny powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1008 hPa.

POZNAŃ

Niebo pozostanie pogodne. Temperatura wzrośnie do -3 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 996 hPa.

WROCŁAW

Wciąż pogodnie. Temperatura wzrośnie do -3 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 991 hPa.

KRAKÓW

Wciąż pochmurno, ale z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do -6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie spada, około południa barometry odnotują 977 hPa.