Prognoza pogody na dziś: nad zachód nadciągnie front. W górach halny

W ciągu dnia nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny. Na zachodzie kraju popada deszcz ze śniegiem. Pozostałe regiony będą pogodne. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C na południu, południowym wschodzie i w centrum do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowy wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. W górach wystąpi halny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia najwyższa będzie na zachodzie (powyżej 80 procent), malejąca im dalej na wschód. W całym kraju odczujemy chłód i wiatr. Warunki biometeorologiczne podzielą Polskę na pół - w połowie zachodniej pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie zaś we wschodniej biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach o prędkości do 45 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i spada.

POZNAŃ

Po południu wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry odnotują 998 hPa i spada.

GDAŃSK

Niebo okaże się pogodne. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. Jego porywy dojdą do 45 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1008 hPa

WROCŁAW

Wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa, w porywach z prędkością do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry odnotują 996 hPa.

KRAKÓW

Będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr w porywach dojdzie do 45 km/h. Powieje z południa. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 988 hPa.