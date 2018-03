Prognoza pogody na dziś: nadciąga front, a wraz z nim opady

Prognoza pogody na 16 dni: fala zimna zmierza do Polski - 25-03-2018 Tuż przed świętami z północy przyjdzie do nas poważne ochłodzenie. czytaj dalej

Dzisiaj przed południem prawie wszędzie niebo będzie pogodne. Dopiero w drugiej połowie dnia na północy Polski, w centrum i na zachodzie może popadać deszcz. Opady nie powinny dotrzeć na południowy wschód kraju. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 9 st. C w centrum, do 10 st. C w Krakowie i Rzeszowie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Na północy wilgotno i chłodno

Największa wilgotność powietrza wystąpi na północy i zachodzie Polski, gdzie wyniesie 80 procent. Im dalej na południe i wschód, tym jej wartość będzie spadać, do 60 proc. Wysokiej wilgotności na północy i zachodzie będą towarzyszyły subiektywne poczucie chłodu oraz niekorzystne warunki biometeorologiczne. Z kolei na południowym wschodzie kraju odczujemy komfort termiczny, a biomet pozostanie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Będzie pogodnie, choć wieczorem może popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie może się lekko wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

POZNAŃ

Rano jeszcze będzie pogodnie, po południu może popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Prognozuje się słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie wahające się, w południe wyniesie 1001 hPa.

GDAŃSK

Spodziewany deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Prognozuje się w południe ciśnienie w wysokości 1011 hPa, będzie się wahało.

WROCŁAW

Zapowiada się pogodnie, dopiero wieczorem mogą wystąpić opady deszczu. Na termometrach zobaczymy najwyżej 9 st. C. Ciśnienie może się wahać, w południe osiągnie 998 hPa.