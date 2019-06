Prognoza pogody na dziś: nawet 32 stopnie

Pogoda może dać w kość. Upały, a wraz z nimi inne groźne zjawiska - 04-06-2019 Temperatura, początkowo bardzo wysoka, za kilka dni lekko się obniży. W najbliższym czasie możemy spodziewać się również deszczu i burz, w trakcie których może spaść grad. czytaj dalej

Środa przyniesie na wschodzie, południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W innych regionach zaświeci słońce. Temperatura maksymalna osiągnie wartość od 26 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 32 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-wschodni wiatr na ogół powieje słabo i umiarkowanie, tylko w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na południu kraju wilgotność powietrza może wynieść powyżej 70 procent. W centralnej części Polski będzie to od 50 do 70 procent. W południowych regionach wilgotność może być mniejsza niż 50 procent. Temperatura w centralnych obszarach odczuwalna będzie jako gorąca, w południowo-wschodnich - jako ciepła, a na zachodzie - jako upalna. W prawie wszystkich województwach biomet okaże się niekorzystny. Jedynie na północnym zachodzie kraju okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C Wiatr będzie wiać słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych do 90 km/h, z południowego wschodu. Po południu ciśnienie wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

Słonecznie. Możemy spodziewać się maksymalnie 30 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

GDAŃSK

Słoneczna aura. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Będzie wiać umiarkowany południowo-wschodni wiatr. Po południu ciśnienie osiągnie wartość 1013 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

Może spaść przelotny deszcz lub zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych z prędkością dochodzącą do 90 km/h. Będzie wiać z południowego wschodu. Po południu ciśnienie dojdzie do 994 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Może przelotnie popadać i zagrzmieć. Temperatura maksymalna może dojść do 26 st. C. Południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr powieje w porywach burzowych z prędkością do 80 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 984 hPa i będzie spadać.