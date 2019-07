Prognoza pogody na dziś: nawet 32 stopnie i lokalne burze

Porywisty wiatr, deszcz i grad. Do gorąca dołączą burze - 24-07-2019 Najbliższe dni będą gorące, w czwartek temperatura wzrośnie nawet do 32 stopni Celsjusza. W wielu regionach pojawią się burze z gradem, podczas których może wiać z prędkością do 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W czwartek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie, południu i w centrum kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczone są burze. Termometry pokażą od 25 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. W burzach silny, rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną odnotujemy na wschodzie kraju, przekroczy tam 80 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku zachodnim. W większości Polski odczujemy ciepło, a na zachodzie zrobi się nam gorąco. Pogoda nie będzie miała wpływu na samopoczucie mieszkańców zachodniej Polski, na mieszkańców wschodu wpłynie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Wisła znika w oczach, czy to już rekord? IMGW wyjaśnia - 24-07-2019 Stan wody w Wiśle na stołecznym odcinku jest wyjątkowo niski - to widać gołym okiem. Ale wbrew obiegowej opinii, rekordowy stan wody nie został jeszcze osiągnięty. czytaj dalej

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1005 hPa, waha się.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1019 hPa, waha się.

POZNAŃ

Trzy rekordy pobite jednego dnia. To jeszcze nie koniec upału w Europie - 24-07-2019 Powrót upałów w Belgii, Holandii i Niemczech przyniósł w środę nowe rekordy temperatury. W 20 francuskich departamentach i w regionie Ile-de-France obowiązuje czerwony, najwyższy alert - podały francuskie służby meteorologiczne, dodając, że to bezprecedensowa sytuacja. czytaj dalej

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1007 hPa, waha się.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 31 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1002 hPa, waha się.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, niewykluczona burza. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 27 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 990 hPa, waha się.