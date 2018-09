Prognoza pogody na dziś: niebo spowiją chmury. Pojawią się burze i deszcz

Pogoda na 16 dni: ciepłe lato zostaje na dłużej - 02-09-2018 W pierwszej połowie września czeka nas bardzo ciepła, a chwilami wręcz gorąca pogoda. czytaj dalej

W całym kraju na niebie w poniedziałek pojawią się chmury. Na wschodzie, południu i krańcach zachodnich mogą wystąpić opady deszczu rzędu 5-20 litrów na metr kwadratowy, a miejscami niewykluczone są również burze. Termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na Wybrzeżu do 27 st. C w centrum i na południu kraju. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie i Pomorzu może powiać silniej, a w burzach z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na krańcach północnych i południowych - powyżej 80 procent, a w regionach centralnych będzie utrzymywać się na poziomie 70 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy ciepło, a tylko na krańcach północno-wschodnich komfort termiczny. Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, Kujawach i części Warmii i Mazur biomet okaże się neutralny, a w pozostałych regionach - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w Warszawie około południa barometry wskażą 1005 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura wzrośnie do 22 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1021 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane, termometry wskażą 27 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1007 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura wyniesie 27 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, ale w burzach powieje silniej. Około południa ciśnienie wyniesie 1002 hPa, będzie spadać.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Możliwe są przelotne opady deszczu, a także burza. Na termometrach mieszkańcy Krakowa zobaczą 26 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 989 hPa.