Prognoza pogody na dziś: niektórym przydadzą się parasole

Wiosenne ciepło, trochę śniegu i porywisty wiatr - 01-01-2018 W najbliższych dniach będzie dość ciepło, termometry pokażą od 2 do nawet 10 stopni. Aura okaże się deszczowa, powieje też silny wiatr. czytaj dalej

We wtorek na zachodzie i południowym wschodzie przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura osiągnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Najniższa wilgotność powietrza wyniesie poniżej 70 procent i wystąpi w regionach od części Pomorza do Podlasia, przez centrum kraju, po Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę. Najwyższa wilgotność wystąpi na północnym wschodzie i przekroczy 80 proc. W całym kraju będzie chłodno. W wielu regionach warunki biometeorologiczne będą neutralne. Na obszarach gdzie wystąpią opady deszczu, biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Darmowa komunikacja miejska w Krakowie. We wtorek ma dusić tam smog - 01-01-2018 Po raz pierwszy w Krakowie dzień z darmową komunikacją został ogłoszony na podstawie prognoz, a nie bieżących pomiarów. We wtorek zmotoryzowani mieszkańcy Krakowa i ich pasażerowie przez całą dobę będą mogli jeździć za darmo. czytaj dalej

Pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 994 hPa i waha się.

POZNAŃ

Po południu opady deszczu. Temperatura maksymalna w dzień 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 994 hPa i waha się.

GDAŃSK

Po południu opady deszczu. Temperatura maksymalna w dzień 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 1004 hPa i waha się.

WROCŁAW

Po południu opady deszczu. Temperatura maksymalna w dzień 7 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 992 hPa i waha się.

KRAKÓW

Dzień: Pogodnie. Temperatura maksymalna w dzień 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe 980 hPa i waha się.