Prognoza pogody na dziś: niespokojna aura. Intensywne opady i burze

Zalane drogi i budynki. Nawałnica zmieniła ulice w rzeki - 10-05-2018 Nad Bolesławcem przeszła burza wraz z gradem i ulewnym deszczem. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was nagrania pokazujące trudną sytuację pogodową. czytaj dalej

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Prognozuje się przelotne opady deszczu i burze z gradem. Najgwałtowniejsze burze pojawią się w pasie od Zatoki Gdańskiej i wschodniego Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką po Śląsk i Małopolskę. Podczas nich suma opadów wyniesie 10-40 litrów na metr kwadratowy. Jedynie na Ziemi Lubuskiej oraz na Podlasiu i Suwalszczyźnie piątek będzie bezdeszczowy.

Na termometrach zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C na Podlasiu, do 28 st. C w centrum kraju i w Małopolsce. Wiatr południowo-wschodni, skręcający od zachodu na zachodni, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Podczas burz wiatr może być silny i osiągnąć prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com)

Wideo Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północnych krańcach Polski i wyniesie 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Wiosna pokazuje gwałtowne oblicze. W weekend będą chwile oddechu - 10-05-2018 Najbliższe dni w wielu regionach zapowiadają się burzowo. Po gwałtownym piątku przyjdzie spokojniejszy weekend. Jednak w przyszłym tygodniu burze powrócą, a temperatura spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające przejściowo do dużego. Prognozuje się przelotne opady deszczu, możliwa jest też burza. Na termometrach zobaczymy 27 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, podczas burzy silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1006 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Synoptycy prognozują przelotny deszcz i gwałtowne burze. Termometry wskażą 24 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny, zwłaszcza podczas burzy. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1017 hPa.

POZNAŃ

Gwałtowne burze z gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia - 11-05-2018 Na piątek przewidywane są burze z gradem, ulewny deszcz i porywisty wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem. czytaj dalej

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu będą przelotne. Spodziewać się możemy gwałtownych burz. Na termometrach zobaczymy 24 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, podczas burzy silny. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1005 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu i gwałtownych burz. Termometry wskażą 24 st. C. Wiatr południowy, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, zwłaszcza w czasie burzy. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1001 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozuje się przelotne opady deszczu i gwałtowne burze. Termometry wskażą 28 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, powieje okresami dość silnie, szczególnie w czasie burzy. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 999 hPa.