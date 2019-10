Prognoza pogody na dziś: od 15 do 22 stopni, tylko lokalnie popada

Sobota przyniesie słabe opady deszczu na północy kraju. W pozostałych regionach prognozuje się słoneczną pogodę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na północy kraju wilgotność powietrza wyniesie powyżej 70 procent, natomiast na południu spadnie poniżej 60 procent. Na północy odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach ciepło. Biomet okaże się neutralny w niemal całym kraju, jedynie na północy - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Temperatura wyniesie maksymalnie 19 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie po południu spadnie do 1000 hPa.



POZNAŃ

Słonecznie. Temperatura dojdzie do 20 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 1000 hPa.



GDAŃSK

Nadal będą występować niewielkie opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h, z południowego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 1007 hPa.



WROCŁAW

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie po południu spadnie do 1000 hPa.

KRAKÓW

Utrzyma się bezchmurna aura. Temperatura dojdzie maksymalnie do 22 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 991 hPa.