Prognoza pogody na dziś: odpoczniemy od upałów, do 27 stopni

W sobotę na wschodzie i Podkarpaciu przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Lokalnie może spaść grad. Prognozowana wysokość opadu to 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. W innych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych do 90 kilometrów na godzinę

Warunki biometeorologiczne

W północno zachodniej Polsce wilgotność powietrza dojdzie do 60 procent, natomiast na południowym wschodzie może wynieść ponad 70 procent. W całym kraju odczujemy termiczne ciepło. W prawie wszystkich regionach biomet będzie neutralny, a na wschodzie i południowym wschodzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Kilkaset interwencji, zalane ulice, brak prądu. Piątkowe burze w Polsce - 21-06-2019 Pogoda w piątek pokazała gwałtowne oblicze. Strażacy interweniowali prawie 600 razy w związku z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Zaobserwowano kilka zalążków trąb powietrznych. Na Kontakt 24 wysyłacie nam swoje relacje. czytaj dalej

Pogodnie, termometry pokażą do 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Po południu ciśnienie sięgnie 1006 hPa, będzie rosnąć.

POZNAŃ

Pogodnie, temperatura może sięgnąć 26 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północy. Po południu ciśnienie wyniesie 1011 hPa, wzrośnie.

GDAŃSK

Pogodna aura z temperaturą dochodzącą do 26 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, a po południu wyniesie 1022 hPa.

WROCŁAW

Będzie pogodnie z temperaturą do 26 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie i po południu sięgnie 1006 hPa.

KRAKÓW

Zagrzmi i przelotnie popada. Maksymalna prognozowana temperatura to 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 991 hPa.