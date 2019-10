Prognoza pogody na dziś: okresowe opady deszczu, do 20 stopni Celsjusza

Huraganowy wiatr nad całą Polską. Jedna osoba zginęła, 18 zostało rannych - 01-10-2019 Huraganowy wiatr nad całą Polską, odnotowano ponad 6600 interwencji. Zginęła jedna osoba, a 18 zostało rannych. Wśród nich jest pięciu strażaków. O usuwaniu skutków silnego wiatru mówił w TVN24 rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak. czytaj dalej

Polska znajduje się pod wpływem układów niżowych znad Finlandii i Wysp Brytyjskich. We wtorek wkroczy nad kraj ciepły deszczowy front atmosferyczny, za którym popłynie, z południowego zachodu, ciepłe powietrze polarno-morskie.

Do 20 stopni

Wtorek zapowiada się pogodnie jedynie na południu i południowym wschodzie kraju. W pozostałej części kraju należy się spodziewać dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i okresowych opadów deszczu do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 13 st. C na północnym wschodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 50-70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy Pomorza. Komfort termiczny pojawi się w południowych regionach kraju, zaś na północy we znaki dadzą się chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - w przeważającej części kraju będą niekorzystne, zaś na południowym wschodzie - neutralne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Możliwy słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach będzie do 50 km/h. W południe na barometrach zobaczymy około 992 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

TRÓJMIASTO

Pochmurno. Okresami popada deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Powieje z południowego zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie około południa będzie oscylować w okolicy 1001 hPa.

POZNAŃ

Na horyzoncie wyraźne ochłodzenie - 30-09-2019 Najbliższe dni upłyną pod znakiem deszczu i silniejszego wiatru. W czwartek może nastąpić odczuwalna zmiana temperatury - termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pochmurno. Okresami należy spodziewać się opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Na ogół słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami jego porywy mogą być dość silniejsze i osiągać do 50 km/h. Ciśnienie około południa będzie wahać się w okolicy 992 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami. Niewykluczone są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Okresami może jednak przybierać na sile i w porywach rozpędzać się do 50 km/h. Ciśnienie około południa sięgnie 990 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Okresami może być dość silny i w porywach powiać z prędkością do 50 km/h. Ciśnienie około południa będzie wahać się w okolicy 982 hPa.