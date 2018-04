Fronty przyniosą burze i grad. Zobaczymy gwałtowne oblicze wiosny - 24-04-2018 W najbliższych dniach pogoda będzie się zmieniać jak w kalejdoskopie. Czekają nas burze, a wraz z nimi silny wiatr oraz opady deszczu. Również temperatura okaże się zmienna. Na termometrach zobaczymy od 12 do nawet 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Środa przez cały dzień będzie słoneczna na południu i południowym wschodzie. Poza tym spodziewane są okresowe opady deszczu od 5 do 10 l/mkw, miejscami możliwe są burze z gradem i opadami od 15 do 20 l/mkw. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu oraz na Warmii i Suwalszczyźnie, tam termometry pokażą zaledwie 12 st. C. W centrum kraju odnotujemy 21 st. C. Najcieplej będzie na południu, gdzie wartość temperatury może dojść nawet do 25 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, który będzie umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać prędkość od 50 do 70 km/h, a podczas burz nawet do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność powietrza odnotują mieszkańcy Podkarpacia, poniżej 70 procent. Będzie ona rosnąć w kierunku północnym do wartości powyżej 90 procent. Mieszkańcy Polski północnej odczują chłód. Od Ziemi Lubuskiej po Mazowsze i południową część województwa warmińsko-mazurskiego będzie można poczuć komfort termiczny. Na pozostałym obszarze kraju będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne w całym kraju niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Ma być pochmurno i deszczowo. Temperatura dojdzie do 21 st. C. Z prędkością 60 km/h powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Barometry w południe wskażą 994 hPa, ciśnienie będzie spadać.

TRÓJMIASTO

Będzie dużo chmur, okresami możliwy jest deszcz, a także burza. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może osiągać od 50 do 70 km/h, w burzach będzie silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

Będzie pochmurno, okresami może spaść deszcz. Spodziewana jest też burza. Temperatura dojddzie do 19 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach będzie osiągał od 50 do 70 km/h, w burzach silniejszy. Ciśnienie będzie spadać, około południa wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

Dużo chmur, ale będą też przejaśnienia. Niewykluczone są też opady deszczu. Wartość temperatury dojdzie do 22 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach może osiągać do 60 km/h. Ciśnienie będzie spadać i około południa wyniesie 994 hPa.

KRAKÓW

Będzie słonecznie, temperatura dojdzie do 25 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach będzie osiągał do 60 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 984 Pa i będzie spadać.