W czwartek na wschodzie popada przelotny deszcz o sumie do 20 l/mkw. Może też zagrzmieć. Wiatr w porywach burzowych powieje do 80 km/h. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu Gdańskim i Suwalszczyźnie do 26 st.C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1000 hektopaskali.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na wschodzie kraju i wyniesie ona około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogodnie, na termometrach zobaczymy 22 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1015 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 983 hPa.

POZNAŃ

Ciepło i bezdeszczowo. Na termometrach zobaczymy 24 st. C. Wiatr słaby, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1002 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie okaże się zmienne. Termometry pokażą 24 st. C. Wiatr słaby, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Termometry pokażą 25 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie wiał słabo. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.