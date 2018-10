Prognoza pogody na dziś: opady. Lokalnie tylko pięć stopni

W niedzielę w całym kraju na niebie zobaczymy dużo chmur, ale możemy też liczyć na chwile ze słońcem. Na południu, wschodzie i w centrum niewykluczone są opady deszczu od 5 do 15 l/mkw. Na Wybrzeżu też popada, ale tylko przelotnie. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, ale okresami może powiać mocniej.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka - wyniesie powyżej 95 procent. Odczujemy chłód, wilgoć i wiatr, a biomet w całym kraju okaże się niekorzystny.

Pogoda dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

DZIEŃ: Pochmurno. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1017 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno i deszczowo. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 978 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno i deszczowo. Temperatura dojdzie do 7 st. C. Słaby i umiarkowany, ale okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1003 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pochmurno, wystąpią ciągłe opady deszczu. Termometry pokażą 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 1001 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, spadnie deszcz. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa, będzie rosło.