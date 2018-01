We wtorek popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od -4 do 5 stopni Celsjusza. Miejscami powieje silniejszy wiatr.

Ferie zimowe w górach? "Idą opady śniegu i śniegu z deszczem" - 15-01-2018 W województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim rozpoczęły się już ferie. Tymczasem nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który w wielu miejscach przyniesie opady śniegu i śniegu z deszczem. Czego mogą spodziewać się osoby spędzające najbliższe dni w górach? czytaj dalej

Wtorek przyniesie okresowe opady śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem. Temperatura w dzień wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie się wzmagał - zawieje dość silnie i silnie, momentami do 50-70 km/h. Miejscami spowoduje śnieżne zamiecie.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia okaże się najwyższa na zachodzie kraju. Najsuchsze powietrze będzie we wschodniej Polsce. Subiektywne odczucie temperatury na północy i wschodzie to zimno, a w pozostałej części kraju chłodno. Warunki biometeorologiczne w całej Polsce będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody w poszczególnych miastach

WARSZAWA

Ostrzeżenia w kilku regionach. Silny wiatr i zawieje śnieżne - 16-01-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, a miejscami drugiego stopnia w związku z niebezpieczną pogodą. czytaj dalej

Rano będzie pogodnie. W ciągu dnia pojawią się opady śniegu. Temperatura w dzień -1 st. C. Wystąpi dość silny i silny wiatr, w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

POZNAŃ

Okresami pojawią się opady śniegu. Temperatura w dzień osiągnie 2 st. C. Wiatr będzie dość silny i silny, w porywach 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa i będzie spadać.

GDAŃSK

Rano będzie pogodnie. W ciągu dnia pojawią się opady śniegu. Temperatura w dzień osiągnie 2 st. C. Wystąpi wiatr dość silny i silny, w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

Okresami wystąpią opady śniegu, które będą przechodzić w deszcz. Temperatura w dzień wyniesie 4 st. C. Pojawi się wiatr dość silny i silny, w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 983 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Rano będzie pogodnie. W ciągu dnia pojawią się opady śniegu. Temperatura w dzień wyniesie 2 st. C. Wystąpi wiatr dość silny i silny, w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 987 hPa i będzie spadać.