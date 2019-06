Prognoza pogody na dziś: pełnia słońca i 32 stopnie

Prognoza pogody na 16 dni: najpierw żar znad Afryki, a potem chłodno nad morzem - 23-06-2019 W najbliższych dniach afrykański żar uderzy w Europę. czytaj dalej

W większości regionów dzień będzie słoneczny. Maksymalna temperatura wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni.

Warunki biometeorologiczne

W całej Polsce wilgotność powietrza wyniesie od 40 do 50 procent. Odczujemy upał, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada. W Gdańsku w południe dojdzie do 1027 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 995 hPa.

POZNAŃ

Pełen słońca. Na termometrach możemy spodziewać się maksymalnie 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1014 hPa.

WARSZAWA

Słonecznie. Temperatura może dojść maksymalnie do 30 st. C. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1014 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 32 st. C. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe sięgnie 1010 hPa, spada.