Prognoza pogody na dziś: piękna wiosenna niedziela. Z jednym wyjątkiem

W ciągu dnia nie spodziewamy się opadów. Będzie słonecznie, choć z jednym wyjątkiem. Pochmurna okaże się tylko północ.

Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Lubelszczyźnie i Wybrzeżu, przez 10 st. C w centrum do 11 st. C w Zielonej Górze. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Warunki biometeorologiczne

W całej Polsce zapanują korzystne warunki biometeorologiczne. Największa wilgotność przewidywana jest na północy i południu kraju. Tam wyniesie 70 procent.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 10 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 998 hPa, pozostanie bez większych zmian.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie okaże się umiarkowane i momentami duże. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Wiatr południowy powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa wyniesie 1009 hPa i pozostanie bez większych zmian.

POZNAŃ

Na niebie zobaczymy chmury. Temperatura wyniesie 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa osiągnie 998 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą 10 st. C. Wiatr południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa wyniesie 995 hPa, pozostanie bez większych zmian.

KRAKÓW

Zachmurzenie okaże się małe. Na termometrach 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie około południa wyniesie 985 hPa, nie będzie się zbytnio zmieniać.