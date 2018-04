Prognoza pogody na dziś: piękny, ciepły dzień. Jednak nie dla wszystkich

Dużo słońca, niewiele chmur. Wiosenne ciepło nas nie opuszcza - 17-04-2018 Najbliższe dni to kontynuacja ciepłej aury. Możliwe są niewielkie opady deszczu, ale na ogół będzie słonecznie. czytaj dalej

Środa okaże się przeważnie pogodna. Chmurzyć się może zwłaszcza na wschodzie i północy Polski. Nie wyklucza się tam słabych, krótkotrwałych opadów deszczu lub mżawki. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Na Podlasiu i Mazowszu jego porywy mogą okresami dochodzić do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1017 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia wyniesie około 60-70 procent. Odczujemy przeważnie komfort termiczny. Ciepło będzie mieszkańcom regionów zachodnich oraz Śląska i Małopolski. Pogoda wpłynie na samopoczucie korzystnie na terenie całej Polski.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Będzie na ogół pogodnie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1029 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1021 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pogodnie. Około południa przejściowy wzrost zachmurzenia, możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1017 hPa.

WROCŁAW

Będzie pogodnie. Termometry wskażą do 23 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1018 hPa.