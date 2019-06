Prognoza pogody na dziś: pioruny prawie wszędzie rozświetlą niebo

Piątek przyniesie przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie z gradem. Możemy spodziewać się maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Z południowego wschodu powieje wiatr słaby i umiarkowany wiatr. W burzach porywy dojdą do 90 km/h,

Warunki biometeorologiczne

Na zachodzie kraju wilgotność powietrza może być mniejsza niż 60 procent, a na wschodzie większa niż 70 procent. W środkowych częściach Polski wartość ta może wynieść od 60 do 70 procent. W zachodniej połowie kraju temperaturę odczujemy jako ciepłą, a na wschodzie - gorącą. Biomet będzie niekorzystny w całym kraju.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Przelotny deszcz lub burza. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr powieje w porywach burzowych z prędkością do 80 km/h, nadejdzie z południowego wschodu. Po południu ciśnienie osiągnie 1001 hPa i może się wahać.

POZNAŃ

Może popadać przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Po południu ciśnienie sięgnie 1004 hPa i będzie się wahać

GDAŃSK

Przelotnie może popadać i zagrzmieć. Maksymalnie można spodziewać się 25 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje w porywach burzowych z prędkością do 80 km/h. Podmuchy nadciągną z południowego wschodu. Po południu ciśnienie sięgnie 1015 hPa i może się wahać.

WROCŁAW

Popada przelotnie. Maksymalna temperatura może sięgnąć 25 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, z południowego wschodu. Ciśnienie po południu wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

KRAKÓW

Przelotny deszcz lub burza. Maksymalna prognozowana temperatura wyniesie 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje w porywach burzowych do 80 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie waha się i po południu dojdzie do 988 hPa.