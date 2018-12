Wchodzili na Rysy, uruchomili lawinę. "Tym razem Anioł Stróż był na miejscu" - 07-12-2018 W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Warunki pogodowe są trudne, a szlaki bardzo mocno oblodzone. W ostatnich dniach - pierwszy raz w tym sezonie - doszło do wypadku lawinowego. Mężczyzna, który spadł po stromym terenie 200-300 metrów, może mówić o sporym szczęściu. czytaj dalej

W sobotę niebo zasnują chmury, możliwe są jednak niewielkie przejaśnienia. W całym kraju spodziewamy się opadów deszczu do 1-6 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu. Okresami rozpędzi się do ponad 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w całym kraju będzie wysoka. Na zachodzie poniżej 90 procent, a na wschodzie powyżej tej wartości. Poczujemy chłód, a pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno i z deszczem, termometry pokażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu w porywach osiągnie prędkość ponad 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 999 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno i deszczowo, termometry pokażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Umiarkowany i dość silny wiatr w porywach osiągnie prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 981 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno i z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę, z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 994 hPa.

WARSZAWA

Niebo zasnują chmury, będzie padać deszcz. Po południu możliwe są przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 7 stopni Celsjusza. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami osiągnie w porywach prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 992 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno i deszcz, na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 stopni Celsjusza. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa, rośnie.