Prognoza pogody na dziś: pochmurna niedziela z burzami

W niedzielę całym kraju zachmurzenie będzie kłębiaste - małe i umiarkowane. Na wschodzie, południowym wschodzie i południu kraju może przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć. Suma opadów może wynieść 10-20 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, po 29 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Tylko w burzach jego prędkość może wzrosnąć do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie - przekroczy 90 procent. Będzie się ona zmniejszać w kierunku północno-zachodnim - do 60 procent. Mieszkańcy krańców południowo-wschodnich odczują komfort termiczny, na pozostałym obszarze kraju będzie ciepło. W Polsce północnej warunki biometeorologiczne będą neutralne, a na pozostałym obszarze kraju - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura dojdzie do 27 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa barometry pokażą 1008 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura wzrośnie do 25 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1020 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Termometry pokażą 29 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1011 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady. Temperatura dojdzie do 29 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe są też przelotne opady i burze. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W burzach może powiać silniej - do 80 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 994 hPa.