Niedziela okaże się na ogół pochmurna, gdzieniegdzie pojawi się przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu, przez 5-6 na południu, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu może wiać mocniej - do 80 km/h. Ciśnienie spada, w południe warszawskie barometry wskażą 1016 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna w ciągu dnia w całym kraju będzie wysoka - przekroczy 90 procent. Odczujemy przeważnie chłód, na wschodzie, północnym wschodzie i Mazowszu zaś zimno. Na terenie całej Polski pogoda wpłynie na samopoczucie negatywnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Będzie pochmurno. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dojdzie do 5 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni. Okresami osiągnie porywy do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe w Gdańsku barometry wskażą 1018 hPa.

KRAKÓW

Dzień będzie pochmurny i pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami wiejący w porywach 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

POZNAŃ

Niebo pozostanie pochmurne, wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Okresami jego porywy dojdą do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1016 hPa.

WARSZAWA

Na ogół będzie pochmurno. Popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr wiatr powieje z zachodu. Okresami jego porywy dojdą do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1011 hPa.

WROCŁAW

Niebo pozostanie pochmurne, ale pojawią się przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dojdzie do 9 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość di 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1013 hPa.