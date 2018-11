Prognoza pogody na dziś: pochmurna sobota. Miejscami wystąpi słaby deszcz

W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć. W niektórych regionach Polski popada deszcz, który rano może powodować gołoledź. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 stopni Celsjusza.

W sobotę pojawi się dużo chmur i mgieł. Na południu i południowym wschodzie wystąpi słaby deszcz. Spadnie do dwóch litrów na metr kwadratowy opadów. Rano miejscami deszcz może zamarzać, a tym samym powodować gołoledź. W górach pojawi się słaby śnieg. Szansa na większe przejaśnienia będzie tylko w północno-zachodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 6 st. miejscami na południu. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego i okaże się słaby oraz umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

W całej Polsce utrzyma się bardzo wysoka wilgotność powietrza. Wyniesie ponad 90 procent. We wszystkich regionach odczujemy chłód i wilgoć. Na północy kraju biomet okaże się neutralny, na terenach południowych - niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno, pod wieczór mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 4 st. C. Powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. Około południa ciśnienie spadnie do 1004 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno z możliwymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Do południa ciśnienie osiągnie 1018 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z możliwymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu. Około południa ciśnienie sięgnie 1006 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, pojawią się też słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 6 st. C. Wiatr powieje ze wschodu i okaże się słaby i umiarkowany. Około południa ciśnienie spadnie do 1000 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno, spadnie słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje ze wschodu. Około południa ciśnienie spadnie do 990 hPa.