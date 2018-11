Prognoza pogody na dziś: pochmurna sobota z przejaśnieniami

W niedzielę aura zacznie zmieniać się w zimową - 16-11-2018 Do Polski napływa chodne powietrze. Prognozuje się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami powieje też silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W sobotę będzie pochmurno i mglisto, ale pojawią się też przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północy i w centrum Polski, wyniesie ona około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

WARSZAWA

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, temperatura wzrośnie do 5 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, na barometrach około południa zobaczymy 1027 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, na termometrach zobaczymy 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie wolno spada, około południa wyniesie 1041 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, termometry pokażą 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie wolno spada, około południa odnotujemy 1027 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, temperatura wzrośnie do 5 st. C. Wiatr powieje ze wschodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, na barometrach około południa zobaczymy 1021 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z rozpogodzeniami, na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr powieje ze wschodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, około południa wyniesie 1008 hPa.