Prognoza pogody na dziś: pochmurna środa. Miejscami poprószy śnieg

Zapowiada się chłodny dzień. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 3 stopni Celsjusza. Na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu może popadać śnieg.

Środa zapowiada się na pochmurną, ale na niebie pojawią się niewielkie przejaśnienia. Na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu może spaść nieznaczny śnieg. Opady nie będą większe niż do jednego centymetra. Może być jednak ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 3 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, jednak miejscami może przybierać na sile.

Warunki biometeorologiczne

W całej Polsce wilgotność powietrza będzie większa niż 90 procent. Mieszkańcy przeważającej części kraju odczują chłód, a na wschodzie zimno. Biomet okaże się niekorzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przejaśnieniami, temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje z południowego wschodu, na ogół słabo i umiarkowanie, jednak okresami wiatr może okazać się silniejszy. Ciśnienie spadnie do południa do 1024 hPa.

KRAKÓW

Na ogół pochmurno, temperatura maksymalna sięgnie -1 st. C. Południowo-wschodni wiatr na ogół okaże się słaby i umiarkowany, jednak okresami może przybierać na sile. W południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

POZNAŃ

Na ogół pochmurno, termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może okazać się silniejszy. W południe ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1016 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pochmurno, śnieg może popadać, ale opady nie będą większe niż do jednego centymetra. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu, jednak wiatr może okresami okazać się silniejszy. Do południa ciśnienie osiągnie 1015 hPa.

WROCŁAW

Na ogół pochmurno, na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może przybrać na sile. Do południa ciśnienie osiągnie 1008 hPa.