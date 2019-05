Prognoza pogody na dziś: pochmurno, deszczowo, może zagrzmieć

Chłód i burze, również z gradem. Co nas czeka w pogodzie - 11-05-2019 W pogodzie będzie się działo. Nowy tydzień przyniesie ochłodzenie - miejscami temperatura ledwie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Wyładowania atmosferyczne pojawią się codziennie. czytaj dalej

W niedzielę w całym kraju spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Jedynie na Pomorzu Zachodnim na ogół nie powinno padać. Poza tym, prognozowane są opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, przemieszczające się z zachodu na wschód kraju. W centrum, na południu i wschodzie Polski niewykluczone są burze. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 17 st. C w centrum kraju, po 21 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr na wschodzie okaże się południowo-wschodni, w pozostałych regionach - północno-zachodni. Wiać będzie słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie. Największą prędkość osiągnie w czasie burz, do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza - w granicach 90 procent - odnotujemy w środkowej Polsce. Poniżej 70 procent spadnie na krańcach zachodnich. Odczucie temperatury będzie zróżnicowane - od chłodu na zachodzie, przez komfort termiczny w centrum, po ciepło na wschodzie. Na przeważającym obszarze kraju odnotujemy niekorzystny biomet, jedynie w części zachodniej - neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Na drodze do zagłady bioróżnorodności. "Zagrażamy już samym sobie" - 11-05-2019 Nie milkną echa ostatniego raportu ONZ dotyczącego gwałtownego wymierania gatunków. - Jesteśmy na drodze do zagłady bioróżnorodności i to będzie gigantyczny problem także dla nas, bo my jesteśmy częścią przyrody, choć wydawałoby nam się, że jesteśmy jej królem - mówiła w programie "Wstajesz i weekend" Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska. czytaj dalej

TRÓJMIASTO

Prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami popada deszcz, możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Wschodni wiatr będzie skręcał na północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny. W burzach będzie dość silny, osiągnie do 80 km/h. Ciśnienie około południa osiągnie 1006 hPa, rośnie.

Zachmurzenie będzie duże, okresami niewykluczone są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa będzie oscylować w granicach 1024 hPa, rośnie.

POZNAŃ

Poważny deficyt wody w wielu regionach. "To narastający problem" - 11-05-2019 W ubiegłym miesiącu wiele regionów Polski cierpiało z powodu poważnego deficytu wody w glebie. Profesor Renata Romanowicz, hydrolog z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ostrzega, że ten problem będzie narastać. czytaj dalej

WROCŁAW

Prognozowane jest duże zachmurzenie, przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 st. C. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami będzie dość silny. Ciśnienie około południa osiągnie 1013 hPa, rośnie.

Synoptycy prognozują duże zachmurzenie, niewykluczone są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiejący z północnego zachodu słaby i umiarkowany wiatr okresami stanie się dość silny. Ciśnienie około południa będzie oscylować w granicach 1010 hPa, rośnie.

KRAKÓW

Spodziewane jest duże zachmurzenie, ale z przejaśnieniami. Popada deszcz, niewykluczone są też burze. Temperatura osiągnie maksymalnie 18 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Podczas burz będzie silny - w porywach do 90 km/h. Ciśnienie około południa 993 hPa, rośnie.