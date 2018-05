Prognoza pogody na dziś: pochmurno i deszczowo. Z małym wyjątkiem

Prognoza pogody na pięć dni: jeszcze nie rozstajemy się z deszczem - 17-05-2018 Tylko w niektórych regionach możemy liczyć na pogodną aurę. czytaj dalej

Na Pomorzu Zachodnim piątek będzie pogodny i na ogół bez opadów. Poza tym prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie kraju, zachodzie i południu synoptycy zapowiadają burze. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach porywy dojdą do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na wschodzie Polski, gdzie wyniesie ona 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne dla przeważającej części kraju z wyjątkiem krańców północno-zachodnich.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą 19 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 996 hPa.

TRÓJMIASTO

Prognozuje się przelotne opady deszczu, umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura maksymalnie wyniesie 17 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

POZNAŃ

Synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. popada przelotny deszcz. Mogą pojawic się też burze. Na termometrach zobaczymy 21 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1004 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, pojawi się przelotny deszcz, możliwa jest też burza. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1000 hPa.

KRAKÓW

Prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże, a także przelotne opady deszczu. Może wystąpić burza. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 985 hPa.