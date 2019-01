Prognoza pogody na dziś: pochmurno i wietrznie. Pojawią się zawieje śnieżne

Na pomoc czekali w górskim szałasie. "Są wyczerpani wielogodzinnym torowaniem w śniegu" - 02-01-2019 Ratownicy dotarli do turystów, którzy mimo skrajnie trudnych warunków wybrali się na Halę Krupową w Beskidzie Żywieckim. Kobieta i mężczyzna w wieku około 50 lat oczekiwali na ratunek w szałasie pasterskim na czerwonym szlaku w rejonie szczytu Naroże. czytaj dalej

W ciągu dnia będzie pochmurno, jednak pojawią się nieliczne przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady śniegu - od 1 do 3 centymetrów. Termometry wskażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum, do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu do 80 km/h. Synoptycy przewidują zawieje i zamiecie śnieżne. Widzialność może spaść miejscami poniżej 100 metrów.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia w prawie całym kraju przekroczy 95 procent. Odczujemy zimno, dokuczy tez wilgoć i silny wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie w całej Polsce.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Sztorm na Bałtyku i silny wiatr. Wasze relacje z północy Polski - 02-01-2019 Na Bałtyku szaleje sztorm, plaże są pozalewane, woda wdziera się na ląd. Silny wiatr wiejący w nadmorskich województwach powalił drzewa i spowodował liczne zniszczenia. Bez energii elektrycznej pozostaje 3896 odbiorców - poinformowało w środę wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. czytaj dalej

Pochmurno, popada przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do zera stopni. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach osiągnie ponad 70 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1026 hektopskali.

KRAKÓW

Pochmurno i przelotny śnieg. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. W porywach osiągnie prędkość 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 993 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno, wystąpią przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie zero stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. Osiągnie prędkość w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1017 hPa.

WARSZAWA

Przed nami jeszcze trzy wietrzne dni. W wielu regionach spadnie śnieg - 02-01-2019 W najbliższych dniach pogoda podzieli Polskę na pół. W regionach zachodnich dominować będą opady deszczu, a temperatura utrzyma się powyżej zera stopni Celsjusza. Na wschodzie zaś popada śnieg i pojawi się lekki mróz. czytaj dalej

Pochmurno, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Lokalnie możliwe zawieje śnieżne, a co za tym idzie - ograniczenia widzialności. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1008 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, przelotnie popada śnieg. Temperatura wzrośnie do zera stopni. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. Osiągnie prędkość w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1012 hPa.