Prognoza pogody na dziś: pochmurno i ze słabymi opadami

W ciągu dnia niebo przykryte będzie chmurami, tylko na zachodzie pojawią się przejaśnienia. Tam też nie spodziewamy się opadów śniegu. Popada natomiast w pozostałych regionach kraju. Będą to słabe opady, do jednego centymetra. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na południu, przez 0 stopni w centrum, do 2 stopni na Pomorzu Zachodnim. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, na południu okresami dość silny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w Polsce najwyższa okaże się na północnym wschodzie i wyniesie powyżej 90 procent, zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Mieszkańcy całego kraju poczują zimno. Pogoda wpłynie na nasze samopoczucie negatywnie, jedynie na północnym zachodzie i zachodzie - neutralnie.

Wideo Warunki biometeo w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże, możliwy słaby śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 1017 hPa, rośnie.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże, możliwy słaby śnieg. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 1 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1033 hPa, rośnie.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1019 hPa, rośnie.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1014 hPa, rośnie.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże, możliwy słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1000 hPa, rośnie.